Gökyüzünden trafik canavarlarıyla mücadele

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı 100 günlük eylem planı kapsamında helikopterle yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda, polis ekipleri, kentlerde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetimleri helikopterle gerçekleştiriyor.

Trafik canavarı ile mücadele

1 / 7 Polis helikopterleri, sadece trafik denetimi ve kontrollerinde değil, toplumsal olaylar ve gösterilerin izlenmesi, terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele, suç işlemesi muhtemel kişilerin takibinde de yer birimleriyle eş zamanlı görev yapıyor.

2 / 7 AA ekibi, emniyet birimlerinin helikopterle havadan yürüttükleri denetimleri görüntüledi.

3 / 7 Kontrollerde kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

4 / 7 Ankara-Konya yolunda emniyet kemeri takmadığı belirlenen bir kamyonunun sürücüsü, polis helikopterinin kameralarına takıldı.

5 / 7 Kural ihlali yapan sürücüyü havadan tespit eden ekipler, emniyet kemeri takmadığı için kamyon şoförüne ceza yazdı.

6 / 7 AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında yer alan "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 artırılarak ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için kontroller artarak devam edecek.