"Gökyüzünden Türkiye" 3 dilde hazırlanan yeni baskısıyla yayınlandı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden "drone"larla çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı 3 dilde hazırlanan yeni baskısıyla yayınlandı.

Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan "Gökyüzünden Türkiye" kitabı, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak okuyucuları ile buluştu.

Habercilik serüveni bir asra yaklaşan AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin perspektifiyle oluşan bu eşsiz Türkiye arşivi, Karadeniz yaylalarından Anadolu'nun kültürel mirasına, kadim Anadolu şehirlerinin insan hikayelerine kadar birçok ögeyi görsel birer şölene dönüştürüyor.

Kitap, Türkiye'nin doğasına, tarihine, dört mevsimine, emek dolu bereketli topraklarına, kentlerine ve mimarisine ait görselleri bir araya toplarken koleksiyonerler, modern gezginler için de bir baş ucu eseri niteliği taşıyor.

- "Haber toplama ve yayımlama süreçlerinin doğası da değişiyor"

Kitabın ön sözünü kaleme alan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, medyada dönüşüme neden olan yeni iletişim teknolojilerinin, aynı zamanda gazetecilik mesleği ile haber toplama ve yayımlama süreçlerinin doğasını da değiştirdiğine dikkati çekti.