"Gökyüzünden Türkiye" 3 dilde okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - "Gökyüzünden Türkiye" kitabı 3 dilde 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda okuyucuyla buluşuyor.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam eden ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Arapça'nın yanı sıra İngilizce ve Türkçe yayınlar da okuyucuların beğenisine sunuldu.

AA standında yer alan "Gökyüzünden Türkiye" kitabının Türkçe baskısı, fuardaki okurların yoğun ilgisini gördü. Kitabın, Türkçe, Arapça ve İngilizce hazırlanan 3 dilli güncellenmiş baskısı ise 5 Ekim’de okurun beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin dört bir köşesinde, AA foto muhabirlerinin drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı kitap, eşsiz manzara fotoğraflarıyla meraklıları için arşiv niteliği taşıyor.

Deneyimli fotoğrafçıların perspektifinden sunulan eser, Karadeniz yaylalarından Anadolu'nun kültürel mirasına, Türkiye'nin kadim şehirlerinden insan hikayelerine kadar birçok ögeyi içerisinde barındırıyor.

Esere, dünyanın dört bir köşesindeki fotoğraf meraklılarının ilgi göstermesi bekleniyor.