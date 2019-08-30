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Gökyüzüne ay yıldızlı balonlar bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir tur firmasına ait günübirlik tekneden ve sahilden, üzerinde Türk bayrağı motifi bulunan yaklaşık 1000 balonla görsel şölen sunuldu.

Gökyüzüne ay yıldızlı balonlar bıraktılar

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir tur firmasına ait günübirlik tekneden ve sahilden, üzerinde Türk bayrağı motifi bulunan yaklaşık 1000 balonla görsel şölen sunuldu.
Kemer'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Düzenlenen törene Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, kaymakamlık birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Murtaza Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Erkut Oktay yaptı. Tören daha sonra kaymakamlıkta yapılan bayramlaşmayla sona erdi.
Kemer'deki 30 Ağustos kutlamaları kapsamında bir tur firması, 180 kişilik günübirlik gezinti teknesine Atatürk köşesi oluşturdu. 'Ginza Monster' adlı tekneye Rusça, İngilizce ve Türkçe olarak Atatürk ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anlatan bilgilendirme yazıları ve fotoğraflar konuldu. Teknede hazırlanan 1000 balonun bir kısmı tura çıkan turistlere verilirken, diğer kısmı ise tekneye bağlandı. Sahilde ise bir otelin plajında turistlere Türk bayrakları dağıtıldı. G-Marina'dan 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' türküsü eşliğinde ayrılan tekne, otelin plajına gelince 'İzmir Marşı' çalındı. Bunun ardından plajda bekleyenler ve teknedekilerle birlikte tüm balonlar gökyüzüne bırakıldı. Gökyüzü Türk bayraklı balonlarla dolarken, marinada bulunan diğer günübirlik tur tekneleri de 'İzmir Marşı' ve '10'uncu Yıl Marşı'nı çalarak çıkış yapmaya başladı. Teknelerdeki yerli ve yabancı turistler de ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise alanda tedbirler alarak tur teknelerinin çıkışlarında doğabilecek aksiliklere karşı uyarıda bulundu.
Firma sahibi Mustafa Çetinkaya, "Türkler için en önemli bayramlardan olan Zafer Bayramı'nı kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere atalarımızı anmak ve onları yad etmek istedik. Hepsine şükran borçluyuz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gökyüzüne ay yıldızlı balonlar bıraktılarGökyüzüne ay yıldızlı balonlar bıraktılarGökyüzüne ay yıldızlı balonlar bıraktılarGökyüzüne ay yıldızlı balonlar bıraktılar

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