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Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 00:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde insan siluetli bulutu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

İnsan suretindeki bulutun fotoğrafını çeken Nezir Bilgen, ”Özenli kırsal mahallesinden Siverek merkeze doğru gelirken, gün batımının fotoğraflarını çektiğini, sonradan çektiği fotoğrafları incelediğinde insan suretinde fotoğrafları gördüğünde şaşırdığını belirtti.

Bilgen, “Fotoğrafları bende gördüğümde şoka uğradım, güneş ve bulutlar arasında bir insan yüzü görünüyordu, bu fotoğrafı arkadaşlarıma da gösterdim onlarda şaştı kaldı. Ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum” dedi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek bulut insan silueti

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