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Gökyüzünü aydınlattı! Kütahya'da korkutan anlar

02.12.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Emet ilçesinde korkutan yangın çıktı. Dört katlı binanın çatı katının alev aldığı anlar, panik ve korkuya sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1,5 saatlik uğraş sonucu kontrol altına almayı başardı.

Gökyüzünü aydınlattı! Kütahya'da korkutan anlar

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Akpınar Mahallesinde bulunan 4 katlı binadaki Zekeriya Aydın’a ait üst dairenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Emet Belediyesi ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Emet Bor ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler alt dairelere sıçramadan yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Çatı katının ve içindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kütahya
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