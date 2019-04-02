Gökyüzünü maviye boyadılar

Antalya’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş ve gökyüzüne balon bırakma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte onlarca otizmli çocuk ‘Otizmin farkındayız çözümde bir aradayız’ diyerek mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkında düzenlenen etkinliğe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Dernek Başkanı Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Demet Çileli Baz ve onlarca otizmli çocuk ile aileleri katıldı. Otizmli çocuklar, müzik eşliğinde ellerinde Antalya Cumhuriyet Meydanına ’Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü’ yazılı döviz ve balonlarla yürüdü. Burada tekrar toplanan çocuklar, ‘Otizmin farkındayız çözümde bir aradayız’ diyerek ellerindeki mavi balonları gökyüzüne saldı.

"Gönüllü eğitimcilerin arttırılması lazım"

Etkinlikte konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, otizmin gelişimsel bir bozukluk ve tedavisi olmayan bir rahatsızlık olduğuna vurgu yaparak, bakanlık olarak farkındalık gününde gece sivil binaları, önemli tarihsel yapıları ve kamu binalarını mavi ışıkla aydınlattıklarını söyledi. Farkındalığı sürdürebilmek amacıyla şu anda otizmli ailelerin yanında olduklarını dile getiren Çalışkan, "Her çocuktan birinin otistik olarak dünyaya geldiğini biliyoruz. Otizm sayısında artış var. Bu rahatsızlığın üzerinden eğitimle gelinir. Gönüllü eğitimcilerin arttırılması lazım" dedi.