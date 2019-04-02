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Gökyüzünü maviye boyadılar

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2019 12:51 | Son Güncelleme

Antalya’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş ve gökyüzüne balon bırakma etkinliği düzenlendi.

Gökyüzünü maviye boyadılar

Antalya’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş ve gökyüzüne balon bırakma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte onlarca otizmli çocuk ‘Otizmin farkındayız çözümde bir aradayız’ diyerek mavi balonları gökyüzüne bıraktı.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkında düzenlenen etkinliğe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Dernek Başkanı Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Demet Çileli Baz ve onlarca otizmli çocuk ile aileleri katıldı. Otizmli çocuklar, müzik eşliğinde ellerinde Antalya Cumhuriyet Meydanına ’Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü’ yazılı döviz ve balonlarla yürüdü. Burada tekrar toplanan çocuklar, ‘Otizmin farkındayız çözümde bir aradayız’ diyerek ellerindeki mavi balonları gökyüzüne saldı.

"Gönüllü eğitimcilerin arttırılması lazım"
Etkinlikte konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, otizmin gelişimsel bir bozukluk ve tedavisi olmayan bir rahatsızlık olduğuna vurgu yaparak, bakanlık olarak farkındalık gününde gece sivil binaları, önemli tarihsel yapıları ve kamu binalarını mavi ışıkla aydınlattıklarını söyledi. Farkındalığı sürdürebilmek amacıyla şu anda otizmli ailelerin yanında olduklarını dile getiren Çalışkan, "Her çocuktan birinin otistik olarak dünyaya geldiğini biliyoruz. Otizm sayısında artış var. Bu rahatsızlığın üzerinden eğitimle gelinir. Gönüllü eğitimcilerin arttırılması lazım" dedi.

"Dünyada AIDS ve kanserden çok daha hızlı ilerliyor"
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Nisan ayının otizme dikkat çekilmek için ayrıldığına işaret eden Akdeniz Otizm Spor Kulübü Dernek Başkanı ve Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Demet Çileli Baz, bu kapsamda Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte bir yürüyüş etkinliği düzenlediklerini ifade etti.
Otizmle ilgili resmi verilerin bilinmediğini söyleyen Baz, "O kadar müthiş bir artış var ki. Dünya Sağlık Örgütü ve BM’nin yaptığı açıklamaya göre, dünyada AIDS ve kanserden çok daha hızlı ilerliyor. Şu anki verilere göre doğan 59 çocuktan bir tanesi maalesef otizm tanısı alıyor. Türkiye’de otizm konusu kanayan yaramız. Onlar için şu anda eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda çok ciddi ve daha fazla farkındalık çalışmaları yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Gökyüzünü maviye boyadılar

Gökyüzünü maviye boyadılar

Gökyüzünü maviye boyadılar

Gökyüzünü maviye boyadılar

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