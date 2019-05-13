Gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdiler

RİZE (AA) - Rize'de Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca sahil mevkisinde gerçekleştirilen şenliğe, Hacere Usta Anaokulu'nda eğitim gören çocuklar ve aileleri katıldı.

Şenlikte, jandarma personeli çocuklar için üzerinde "Kanun ordusu jandarma 180 yaşında" yazılı uçurtmalar hazırladı. Jandarma görevlileri daha sonra çocuklarla uçurtma uçurdu.

Hacere Usta Anaokulu öğretmeni Şeyda Boysan Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jandarma Teşkilatının 180. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen şenliğe 21 öğrenciyle katıldıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında çocukların uçurtma uçurarak eğlendiklerini belirten Yılmazer, "Farklı etkinlikler çocukların hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini her zaman destekler. Çocuklar için değişik bir etkinlik oldu. Ben de çocuk olsaydım 'Çok mutluyum ve çok eğlenceli oldu.' derdim. Bu kapsamda Jandarma Teşkilatına teşekkür ediyoruz." dedi.

Velilerden İbrahim Can Gülertürk ise çok güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, çocukların yüzünün gülmesinin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Kerem Özkanlı da Jandarma Teşkilatı 180 yaşında olduğu için uçurtma uçurduğunu ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

