'Gökyüzünün Kraliçesi' Boeing 747 erken emekliliğe ayrılıyor!

Boeing 747 ya da bilinen nitelemesiyle gökyüzünün kraliçesi, bir gün binmek isteyeceği uçaklardan biri. Ancak mali şartlar, bu hayalimizi gerçekleştirmeye izin vermiyor. Boeing 747 ve Airbus A380 gibi jumbo jet uçakları bir bir filosuna katıp şov yapan büyük havacılık firmaları, şimdi onları filodan çıkartmanın derdinde. Çünkü yaşanan krizde onlara yer yok.

BRİTİSH AİRWAYS'TEN YENİ BOEİNG 747 KARARI

Gökyüzünün kraliçesi ile uçuşlar düzenleyen bir havayolu şirketi de İngiliz merkezli British Airways. British Airways, bugün filosunda tam 31 adet bulunan Boeing 747 tipi uçaklar için sürpriz kararını açıkladı. Firma, filosundaki Boeing 747 uçakları emekli etme kararı aldı. Buna göre British Airways, artık Boeing 747 uçakları kullanmayacak. İngiliz firma filosundaki gökyüzünün kraliçelerine 2024 yılında veda etmeye hazırlanıyordu ancak koronavirüs ile başlayan ekonomik dar boğaz bu vedayı erkene aldı. Peki akıllardaki soru şu; Filodaki Boeing 747'ler ileride tekrar uçuşa dönebilir mi?

GÖKYÜZÜNÜN KRALİÇESİ İÇİN OLASILIK YOK

BBC'ye konuşan British Airways sözcüsü, bunun olası görünmediğini söylüyor. Sözcü, ayrıca koronavirüs salgınının yol açtığı düşüş nedeniyle bunun gerçekleşmesini mümkün görmüyor. Böylece 31 adet gökyüzünün Kraliçesi daha o çok sevdikleri gökyüzüne sonsuza dek veda ediyor.

