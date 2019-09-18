HABER

Göl kenarına, İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca Küçükçekmece Gölü kenarına, 4 bin kişi kapasiteli olarak İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacak.

Göl kenarına, İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacak

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca Küçükçekmece Gölü kenarına, 4 bin kişi kapasiteli olarak İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacak. İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsüne yakın yerde inşa edilecek yurt için 16 Ekim'de ihale yapılacak. İstanbul'un şu an en büyüğü olan Atatürk Öğrenci Yurdu'nun 3 bin 555 kişilik kapasitesi bulunuyor.
İstanbul'a okumaya gelen ve yurt sıkıntısı çeken üniversite öğrencilerini sevindirecek haber, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. İstanbul Üniversitesi'nin birçok bölümünün bulunduğu Avcılar kampüs alanı yakınına, kentin en büyük öğrenci yurdu yapılacak. Bakanlık tarafından 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yapım ihalesine, 13 Eylül'de onay verildi. Onaya göre, yapım ihalesi 16 Ekim'de olacak. Hazırlanan projelere göre ise yurt, Küçükçekmece Gölü kenarına yakın bölgede yapılacak.
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yakınında bulunan, 27 bin 400 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yurt blokları, 9 kat olacak. İhale dosyasına göre; 6 yurt binası, 2 sosyal tesis, giriş kontrol binası ve güvenlik binası yapılacak. Şartnameye göre de yurt inşaatlarının 29 ayda tamamlanması gerekiyor.
Bakanlığın daha önce ilan ettiği ve 27 Eylül'de yapılması gereken yurt ihalesi, 3 Eylül'de iptal edilmişti. İptal gerekçesinde, 'İhale dokümanındaki uyumsuzluk nedeniyle' denilmişti.
YURTLARI İBB YAPACAKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 2017'de İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar yerleşkesinde yurt binası yapılması için hazırlanan protokol, Meclis onayına sunulmuş; teklif, oy çokluğuyla alınmıştı. CHP grubu, protokolde yer alan maddeye dayanıp, yapılacak yurdun işletilmesinin vakfa verileceğini iddia ederek, karara muhalefet etmişti. Hayata geçirilmeyen protokole göre, İBB tarafından yapılması planlanan yurtların da kapasitesi 4 bin kişilik olacaktı.

FOTOĞRAFLI

Göl kenarına, İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacakGöl kenarına, İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacakGöl kenarına, İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacakGöl kenarına, İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacak

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattıEski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı
GÜNCELLEME - Samsun'da "yardım bahanesiyle" dolandırıcılık iddiasıGÜNCELLEME - Samsun'da "yardım bahanesiyle" dolandırıcılık iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.