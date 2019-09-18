Göl kenarına, İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacak

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca Küçükçekmece Gölü kenarına, 4 bin kişi kapasiteli olarak İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacak. İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsüne yakın yerde inşa edilecek yurt için 16 Ekim'de ihale yapılacak. İstanbul'un şu an en büyüğü olan Atatürk Öğrenci Yurdu'nun 3 bin 555 kişilik kapasitesi bulunuyor.

İstanbul'a okumaya gelen ve yurt sıkıntısı çeken üniversite öğrencilerini sevindirecek haber, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. İstanbul Üniversitesi'nin birçok bölümünün bulunduğu Avcılar kampüs alanı yakınına, kentin en büyük öğrenci yurdu yapılacak. Bakanlık tarafından 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yapım ihalesine, 13 Eylül'de onay verildi. Onaya göre, yapım ihalesi 16 Ekim'de olacak. Hazırlanan projelere göre ise yurt, Küçükçekmece Gölü kenarına yakın bölgede yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yakınında bulunan, 27 bin 400 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yurt blokları, 9 kat olacak. İhale dosyasına göre; 6 yurt binası, 2 sosyal tesis, giriş kontrol binası ve güvenlik binası yapılacak. Şartnameye göre de yurt inşaatlarının 29 ayda tamamlanması gerekiyor.

Bakanlığın daha önce ilan ettiği ve 27 Eylül'de yapılması gereken yurt ihalesi, 3 Eylül'de iptal edilmişti. İptal gerekçesinde, 'İhale dokümanındaki uyumsuzluk nedeniyle' denilmişti.

YURTLARI İBB YAPACAKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 2017'de İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar yerleşkesinde yurt binası yapılması için hazırlanan protokol, Meclis onayına sunulmuş; teklif, oy çokluğuyla alınmıştı. CHP grubu, protokolde yer alan maddeye dayanıp, yapılacak yurdun işletilmesinin vakfa verileceğini iddia ederek, karara muhalefet etmişti. Hayata geçirilmeyen protokole göre, İBB tarafından yapılması planlanan yurtların da kapasitesi 4 bin kişilik olacaktı.