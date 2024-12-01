Göl kısmen dondu atlı turlar başladı! Göle adeta ziyaretçi yağdı...

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekarelik Çıldır Gölü, soğuk havaların etkisiyle buzla kaplanmaya başladı. Kars'ta hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 18 dereceye kadar düşmesiyle gölün yüzeyinde yaklaşık 4 santim kalınlığında buz tabakası oluştu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken göle bu yıl da ziyaretçiler akın etti.

GÖLÜN KIYISINDA ET SEFERİ

Gölün Arpaçay köyü sınırlarında donan yüzeyinde atlı kızak işletmecisi Aziz Taşdemir, buz tabakasının henüz atları taşıyacak kadar sağlam olmadığını, bu nedenle müşterilerine yalnızca gölün kıyısında hizmet verebildiklerini belirtti. Ziyaretçiler, gölün donmuş bölümünde üzerinde büyük bir Türk bayrağının bulunduğu demiri dikerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'dan tatil için gelen Can Aydoğmuş, "Çıldır Gölü, bir deniz gibi. Yüzeyi donmuş gölde yürümek gerçekten muhteşem bir deneyim. Burası kesinlikle gezilip görülmesi gereken bir yer," dedi.

Çıldır Gölü, hem doğal güzellikleri hem de sunduğu eşsiz kış manzarasıyla bölgedeki önemli turistik destinasyonlardan biri olmaya devam ediyor.

(DHA)