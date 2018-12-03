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Göl kıyısında hamsi festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 07:07 | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü Elazığ'daki Hazar Gölü kıyısında 3. Geleneksel Hamsi Festivali düzenledi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı festivalde kilolarca hamsi pişirildi, horon oynandı.

Fırat Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü tarafından Sivrice ilçesi Hazar Gölü kıyısında düzenlenen festivalde 500'ün üzerinde katılımcı hem pişirilen hamsileri yedi hem de müzik eşiliğinde horon oynadı.

Göl kıyısında hamsi festivali

Yaklaşık 200 kilogram hamsinin tüketildiği festivalde konuşan Fırat Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü Başkanı Deniz Aydın, geleneksel hale getirdikleri hamsi festivalinin 3'üncüsünü düzenlediklerini dile getirdi.
Festivale katılımın her geçen gün arttığını ifade eden Aydın, bu türk etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.
Üniversite öğrencisi Meryem Aydın ise festivale katılmasından duyduğu memnuniyetini aktardı.
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Anahtar Kelimeler:
Hamsi Festivali Hazar Gölü

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