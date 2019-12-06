Göl kıyısında toplanan çöplerden yaptığı giysiyi üzerinde sergiledi

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya ve lise öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'Mavi Hareket' projesi kapsamında, Eğirdir Gölü çevresinde kıyı temizliği yaptı. Liseli Alperen Eseroğlu, toplanan malzemelerden yapılan giysiyi kent meydanında, üzerinde sergiledi.

Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya ve öğrencileri, 'Mavi Hareket' olarak bilinen 'eTwinning' projesi kapsamında, Eğirdir Gölü kıyısında temizlik çalışması yaptı. Sarıkaya ve öğrencileri, kıyıda topladıkları 600 kilo atığı, çevre kirliliğine dikkat çekmek için kent merkezindeki Mimar Sinan Caddesi'nde sergiledi. Liseli Alperen Eseroğlu, çöplerin üzerine yapıştırılmasıyla naylondan yapılan giysiyi giyip, elinde 'Kirletme', 'Çöp senin gelecek benim' yazılı dövizlerle 1 saat caddede oturdu.

Proje hakkında bilgi veren Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Eseroğlu, farkındalık oluşturmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti. Eseroğlu, "Ülkemizde maalesef denizler ve göller çok kirletiliyor. 100 bin yıl sonra dünyamız çöpten geçilmeyecek. Eğirdir Gölü kenarından 600 kilo çöp topladık ve gördüğünüz gibi şu an bütün çöpler üzerimdeki poşete bağlı" diye konuştu.