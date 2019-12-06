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Göl kıyısında toplanan çöplerden yaptığı giysiyi üzerinde sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:01 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya ve lise öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'Mavi Hareket' projesi kapsamında, Eğirdir Gölü çevresinde kıyı temizliği yaptı.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya ve lise öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'Mavi Hareket' projesi kapsamında, Eğirdir Gölü çevresinde kıyı temizliği yaptı. Liseli Alperen Eseroğlu, toplanan malzemelerden yapılan giysiyi kent meydanında, üzerinde sergiledi.

Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya ve öğrencileri, 'Mavi Hareket' olarak bilinen 'eTwinning' projesi kapsamında, Eğirdir Gölü kıyısında temizlik çalışması yaptı. Sarıkaya ve öğrencileri, kıyıda topladıkları 600 kilo atığı, çevre kirliliğine dikkat çekmek için kent merkezindeki Mimar Sinan Caddesi'nde sergiledi. Liseli Alperen Eseroğlu, çöplerin üzerine yapıştırılmasıyla naylondan yapılan giysiyi giyip, elinde 'Kirletme', 'Çöp senin gelecek benim' yazılı dövizlerle 1 saat caddede oturdu.

Proje hakkında bilgi veren Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Eseroğlu, farkındalık oluşturmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti. Eseroğlu, "Ülkemizde maalesef denizler ve göller çok kirletiliyor. 100 bin yıl sonra dünyamız çöpten geçilmeyecek. Eğirdir Gölü kenarından 600 kilo çöp topladık ve gördüğünüz gibi şu an bütün çöpler üzerimdeki poşete bağlı" diye konuştu.

Kent sakinleri ise etkinliğin ilgi çekici olduğunu belirterek, çöpleri üzerinde sergileyen öğrencinin fotoğraflarını çekti.

ETWİNNİNG NEDİR?

eTwinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş topluluktur. eTwinning; iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, Avrupa'daki öğrenme topluluğunun parçası olmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik platform sunmaktadır. 2005 yılında Avrupa Komisyonu'nun öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB eğitim, öğretim, gençlik ve spor programı olan Erasmus+'a entegre edilmiştir.

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