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Göl manzaralı kayağa hafta sonları 3 bin kişi geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

Elazığ’da bu kış kar yağışının yoğun olması nedeniyle sezonu uzayan göl manzaraları Hazar Baba’ya her hafta sonu 3 binden fazla kişi kayak yapmaya geliyor.Elazığ’da bu sene fazlasıyla yağan kar, en çok kayak severleri sevindirdi.

Elazığ’da bu kış kar yağışının yoğun olması nedeniyle sezonu uzayan göl manzaraları Hazar Baba’ya her hafta sonu 3 binden fazla kişi kayak yapmaya geliyor.
Elazığ’da bu sene fazlasıyla yağan kar, en çok kayak severleri sevindirdi. Erken yağan karla beraber bin 300 rakımlı Hazar Baba Kayak Merkezi’nde sezon Aralık ayında açıldı. Ara ara yağan karla beraber kayak merkezinde sezon hala devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan kayak merkezi özellikle hafta sonları yoğunluk yaşıyor. Hafta içi ortalama 100 kişi gelirken bu sayı hafta sonu 3 bine çıkıyor. Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Mardin ve Batman başta olmak üzere birçok ilden gelen vatandaşlar, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü’nün manzarasında kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.

"Hafta sonları 3 bin kişi geliyor
Geçtiğimiz kış sezonun 40 gün sürdüğünü aktaran Kayak merkezini işleten Taner Durmuş, “Bu sezon Aralık ayı itibariyle başladık. Geçen yıl bu sezonda karlar erimeye başlamıştı. Sezon bitmişti. Bu yıl kar seviyemiz iyi ve şuanda da devam ediyor. Hafta sonu hareketlilik var. Hafta içi sakinleşmeye başladı. Ara tatil çok iyi geçti. Yoğun bir kalabalık vardı. Bölge illerden ziyarete geldiler. Şuanda güzel gidiyor. Hafta sonları ortalama 3 bin kişi geliyor. Hafta içi ise düşük, 50 ile 100 arasında katılımcı oluyor” dedi.

"Bölgede duyuluyoruz"
Herkesin kayak için gelmediğini aktaran Durmuş, “Günü birlik ziyaret için de gelenler, merak edip fotoğraf çekmeye, yemek yemeye, göl manzarasını seyretmeye gelenler de var. Kayakçı sayımız diğer sezonlarla aynı. Onda çok bir artış olmuyor. Malatya, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Kahramanmaraş’tan gelenler var. Bölgede yavaş yavaş duyuluyoruz. Buda Elazığ adına sevindirici. Böyle bir turizm alanın tanıtılması, anlatılması, ilimizin ziyaret edilmesi güzel. Buraya gelen misafirler Harput’u da ziyarete gidiyor, bu da bizim açımızdan sevindirici” diye konuştu.
Hazar Baba’nın çok güzel olduğunu dile getiren Kübra Ergin ise “Dağın bir tarafının göl bir tarafının kayak olması çok güzeldi. Mardin tarafında yok burada bulduk. Arkadaşlarımızla grup şeklinde geldik ve herkes burada” ifadelerini kullandı.
Arkadaşlarıyla geldiklerini ve çok eğlendiklerini ifade eden Mehmet Arslan ise “Yaklaşık 10 kişiyiz. Hafta sonumuzu değerlendirmeye geldik. Gayet güzel bir tesis. Çok güzel olmuş. Her yıl geliyoruz. Biraz daha geliştirilmesi lazım. Elazığ için bir kazanç” diye kaydetti.
Her kış kayak merkezine geldiklerini aktan Yalcın Gökmen de, “Vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ailecek geliyoruz. Güzel ve iyi vakit geçiriyoruz. Kesinlikle tavsiye ederim. Böyle bir kayak tesisi yok. Göl manzaralı ve pisti de geniş. Herkesin gelmesini tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi.

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