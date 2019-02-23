Göl manzaralı kayağa hafta sonları 3 bin kişi geliyor

Elazığ’da bu kış kar yağışının yoğun olması nedeniyle sezonu uzayan göl manzaraları Hazar Baba’ya her hafta sonu 3 binden fazla kişi kayak yapmaya geliyor.

Elazığ’da bu sene fazlasıyla yağan kar, en çok kayak severleri sevindirdi. Erken yağan karla beraber bin 300 rakımlı Hazar Baba Kayak Merkezi’nde sezon Aralık ayında açıldı. Ara ara yağan karla beraber kayak merkezinde sezon hala devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan kayak merkezi özellikle hafta sonları yoğunluk yaşıyor. Hafta içi ortalama 100 kişi gelirken bu sayı hafta sonu 3 bine çıkıyor. Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Mardin ve Batman başta olmak üzere birçok ilden gelen vatandaşlar, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü’nün manzarasında kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.

"Hafta sonları 3 bin kişi geliyor

Geçtiğimiz kış sezonun 40 gün sürdüğünü aktaran Kayak merkezini işleten Taner Durmuş, “Bu sezon Aralık ayı itibariyle başladık. Geçen yıl bu sezonda karlar erimeye başlamıştı. Sezon bitmişti. Bu yıl kar seviyemiz iyi ve şuanda da devam ediyor. Hafta sonu hareketlilik var. Hafta içi sakinleşmeye başladı. Ara tatil çok iyi geçti. Yoğun bir kalabalık vardı. Bölge illerden ziyarete geldiler. Şuanda güzel gidiyor. Hafta sonları ortalama 3 bin kişi geliyor. Hafta içi ise düşük, 50 ile 100 arasında katılımcı oluyor” dedi.