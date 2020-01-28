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Göl manzaralı kayak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 08:04 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü manzaralı 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi'ni başta Antalya olmak üzere birçok ilden günübirlik kayakçı ziyaret ediyor.

Selma KUNAR/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü manzaralı 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi'ni başta Antalya olmak üzere birçok ilden günübirlik kayakçı ziyaret ediyor. Merkezde bulunan 5 pist ile kayakçılar, istedikleri kadar spor yapıp, Salda Gölü'nün manzarasının keyfini çıkarıyor.
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nü her yaz binlerce turist ziyaret ediyor. Kış aylarında da ziyaretler, Salda Gölü'ne 17 kilometre uzaklıktaki kayak merkezine gelenler tarafından devam ediyor. En uzunu 1600, en kısası 500 metre olan 5 pist, 860 metrede zirveye ulaşan 2 kişilik teleski ile her seviyeden kayakçıya hitap eden Salda Kayak Merkezi'nin en önemli özelliği ise Salda Gölü manzaralı olması. Günübirlik turizme hizmet veren merkezin Burdur şehir merkezine uzaklığı 72, Yeşilova ilçesine ise 12 kilometreyken, bölge karda yürüyüş yapmayı sevenlerin de gözdesi oldu.
Eşeler Yaylası'ndandaki Salda Kayak Merkezi'nin şehre yakınlığının bir avantaj olduğunu belirten Antalyalı dağcı Cuma Gök, hafta sonları kayak yapmak isteyenlerin rahatlıkla merkeze ulaşabildiğini söyledi. Gök, "Salda Kayak Merkezi'nde en büyük keyif ise göl manzarası eşliğinde kayak yapmak" dedi.
Kayak merkezine ilk kez gelen ziyaretçilerden biri de göl manzarası eşliğinde kayak yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.

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