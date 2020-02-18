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Göl manzaralı kayak keyfi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2020 17:30 | Son Güncelleme

Eğirdir Gölü'nün eşsiz manzarası karşısında kayak keyfi yapan turistler Devraz Kayak Merkezi'nin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Göl manzaralı kayak keyfi

Sömestr tatilinin yoğunluğunu geride bırakan Davraz Kayak Merkezi eşsiz manzarasıyla konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Güneşli havanın tadını çıkaran kayak severler pistlerden inerken Eğirdir Gölü’nün muhteşem güzelliğine bakarak kayma şansı buluyorlar. Beyaz ve mavinin bu eşsiz buluşmasına şahitlik eden yerli ve yabancı turistler ise daha önce böyle bir manzaraya sahip kayak merkezi görmediklerini söylediler.

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Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden olan Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’ni hafta içi olmasına rağmen yine yüzlerce misafirin tercihi oldu. Davraz’da her yaştan kayakçı ve snowboardcunun yanı sıra sadece manzarayı seyretmeye gelen ziyaretçiler de oldukça fazla. Güneşli havayla birlikte bol bol fotoğraf çekilen ziyaretçiler Davraz’ın bu sakinliğinin tadını doyasıya çıkarıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Devraz Kayak Merkezi Eğirdir Gölü

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