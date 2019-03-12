Göl sularının yükselmesi balıkçıların yüzünü güldürdü

Suğla Gölü havzası, bu yıl bölgenin aldığı yağışlarla birlikte 6 metreye yükselerek genişledi. Havzanın genişlemesi, gölde balıkçılık yapan köylülerin de yüzünü güldürdü.

Bu kez balıkçıların yüzü güldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinin kuzeybatısında yer alan ve 16 bin hektarlık alana yayılan Suğla Gölü'ne sahili bulunan mahallelerde yaşayan birçok kişi, yıllardır aileleriyle balıkçılık yapıyor.

Gölde 15 yıldır balıkçılık yapan Muzaffer Dalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün yükselmesinin suyun kalitesini de artırdığını söyledi.

Bölgede birçok ailenin, gölde balıkçılık yaparak geçimini sağladığını belirten Dalar, şöyle konuştu: "Son günlerde çıktığımız avlar oldukça bereketli geçiyor. Göldeki su seviyesinde şu an 6 metre kadar bir yükseklik var. Kasım ve aralık aylarına göre de 4-5 metre yükseklik oluştu. Su da oldukça kaliteli, balıkçılık için elverişli. Av yasağı 15 Mart'ta başlayacak. Haziran ayının 15'inde tekrar sezonu açacağız. Avcıların ve diğer insanların av yasağına, kurallara uymasını istiyoruz. Yasaklara uyulursa bu gölden gelecek elde edilir. Yumurta bırakacak olan balığı tutarsak, herhangi bir gelecek elde etme şansımız yoktur."

'BİZE BEREKET GETİRDİ' Eşiyle 15 yıldır balıkçılık yapan Ayşe Yılmaz da suların yükselmesinin av yasağı öncesinde bereketi de beraberinde getirdiğini aktararak, ''Yaz aylarında sular çekildiğinde havza da daralıyor. Bu yıl iyi yağış aldı ve göl doldu. Bu da bize bereket getirdi." dedi.

Gölde uzun yıllardır ava çıkan Abdullah Halka ise 6 metreye yükselen göl sayesinde çıktıkları avların güzel geçtiğini ifade ederek, bu mevsimde sazan, levrek ve Çin sazanı avladıklarını anlattı.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKATİ ÇEKİYOR Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin çevrelediği Suğla Gölü, çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Toros Dağları'ndan gelen kar suları ile beslenen gölde, bölgede yaşayan 85 aile, kurdukları kooperatifle balıkçılık yapıyor.

Gölde, aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su kefali, gümüş, kadife balığı ve tatlı su ıstakozu avlayan aileler, geçimlerini av sezonunda tuttukları balıkları satarak sağlıyor.