Göl taştı, işletmeler su altında kaldı

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına özellikle kıyılarda etkili oluyor. Fırtına ve şiddetli yağış sonrası Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki göl taştı ve gölün çevresindeki işletmeleri su bastı.

Yer yer şiddetli yağmur ve fırtınanın hakim olduğu Köyceğiz Gölü’nde öğle saatlerinde hem yağmur hem de fırtına sonrası yüksek dalgalar oluştu. Dalgalar fırtınanın etkisiyle kıyıya vururken, göl kenarındaki işletmelerde su baskınları yaşandı.

