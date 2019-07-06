HABER

Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun ülke genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakılacağını açıkladı.Bakan Pakdemirli, bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğinde ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ni yürüttüklerini dile getirdi.Projeyle, iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığı destekleyerek kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşmalarını ve hane halkı gelirini artırmayı, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:“Proje kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitümüzde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunu, ülkemiz genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakacağız.

Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun ülke genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğinde ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ni yürüttüklerini dile getirdi.
Projeyle, iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığı destekleyerek kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşmalarını ve hane halkı gelirini artırmayı, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:
“Proje kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitümüzde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunu, ülkemiz genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakacağız. Ürettiğimiz bu balık yavruları 11 Temmuz tarihine kadar göl ve göletlerimizle buluşmuş olacak."
Pakdemirli, bırakılan balıkların su ürünleri stoklarının gelecek nesillere aktarılması için en az bir kez üremelerine imkân tanınmasının, zaman ve boy konusundaki yapılan düzenlemelere uyulmasının sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.

Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak

Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak

Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığıBaşkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandıEve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli Alev Çökeliler gözaltına alındı

Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli gözaltına alındı

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Engelli genç kıza tecavüz iddiası! 5 sanık her şeyi itiraf etti

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Son dakika! Teröre bir darbe daha! Bakanlık duyurdu

Teröre bir darbe daha! Bakanlık duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığından 'Kurban Tebliği!' Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurban keserken bunu yapan yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.