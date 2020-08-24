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Göl yüzeyini kapladı! Beyşehir'de endişelendiren manzara

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü'ndeki manzara bölge sakinlerini şoke etti. Çayda yaşanan balık ölümleri karşısında su yüzünün ölü balıkla dolduğu gölde mahalleli, endişelerini dile getirdi.

Göl yüzeyini kapladı! Beyşehir'de endişelendiren manzara

Beyşehir Gölü'ne dökülen çayın Adaköy Mahallesi Yassıada Mevkisi'ndeki köprü ağzında görülen binlerce yavru balık ölüsü, görenleri üzerken, vatandaşlar ölümlerin nedeninin araştırılmasını istedi.

Adaköy Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nü besleyen kaynakta 15 gündür ölümlerin olduğunu belirtti.

Gün geçtikçe ölü balık sayısının arttığını anlatan Ulu, şunları kaydetti:

"İlgililerin buraya gelip balık ölümlerinin nedenini araştırmasını istiyoruz. Su yüzeyini kaplayan balıklar, levrek ve yağ balığı yavruları. Bu balıklar, avcılar için ekonomik değeri olan, çok değerli balıklar. Bu çay birçok balığın yaşadığı akarsu. Bu bölge ile döküldüğü göl arasında yaklaşık 10 kilometrelik mesafe bulunuyor. Bu akarsuda ilk defa böyle bir durumla karşılaştık."

"ÖLÜMLERİN ARAŞTIRILIP İNCELENMESİN İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden İbrahim Ulu da bölgeye hayvanlarını otlatmaya geldiğinde ölü balıkları farkettiğini söyledi.

Ulu, şunları kaydetti:

"Yazık, günah, bu balıklar neden ölüyor? Acaba suya elektrik mi verdiler, yoksa başka bir şey mi var? Oksijen yetersizliği olabilir deniliyor ama ben ona da inanmıyorum. Göle akıp giden bir akarsu, böyle bir akarsuda neden balıklar oksijensiz kalsın. Kanalın diğer kenarında halen yaşam süren balıklar var. Buraya balık tutmaya da geliyorlar. Bu ölümlerin araştırılıp incelenmesini bekliyoruz." AA

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