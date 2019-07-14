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Gölalan Şelalelerinin turizme kazandırılması isteniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Canik ilçesindeki doğa harikası Gölalan Şelalelerinin turizme kazandırılması isteniyor.

Gölalan Şelalelerinin turizme kazandırılması isteniyor

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Canik ilçesindeki doğa harikası Gölalan Şelalelerinin turizme kazandırılması isteniyor.
Canik ilçesindeki Gölalan Şelaleleri, doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. İlçe merkezinden yaklaşık 30 dakika yürüyüşle ulaşılabilen şelaleler, doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi imkanları da sunuyor. Şelaleler kadar çevresinde yer alan orman ve bitki örtüsü de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Samsun'da birçok şelalelerin, piknik alanlarının ve yayların bulunduğunu dile getiren Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, "Bu alanların başında da Gölalan Şelaleleri bulunuyor. 12 şelaleden oluşan ve yazın dahi sürekli akan ve yemyeşil suyu ile çok fazla ilgi çeken ve sosyal medya da çok fazla fotoğrafları dolaşan bir turizm alanımız. Ancak şu an itibari ile hem yönlendirme levhaları açısından, hem de yürüyüş yolları ve piknik alanları açısından ne yazık ki tam yeterli konumda değil. Artık iklim değişiklikleri ile birlikte havaların daha fazla ısınması ile serin yerlere gitmek isteyenlerin sayısının artması ile bu alanlara da ilgi artmış durumda. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve Samsun hem yeşiliyle hem de şelaleleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda bizim isteğimiz şelale takımlarının bulunduğu bu alanın hızlı bir şekilde turizme kazandırılması ve gelen ziyaretçilerin hizmetine sunabilmektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gölalan Şelalelerinin turizme kazandırılması isteniyorGölalan Şelalelerinin turizme kazandırılması isteniyorGölalan Şelalelerinin turizme kazandırılması isteniyorGölalan Şelalelerinin turizme kazandırılması isteniyor

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