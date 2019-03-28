HABER

"Golan Tepeleri kararı, Suriye halkına yapılan bir haksızlıktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Sözcüsü Modar Al Asaad: - "ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail'e teslim etme kararı, Suriye'nin ruhuna ve kanunlarına aykırıdır" - "Bu karar Orta Doğu'ya özellikle Suriye, İsrail ve diğer Arap ülkelerine hiçbir şekilde barış getirebilecek bir karar değildir. Bu açıdan Trump tarafından verilen bu karar Suriye halkına yapılan bir haksızlıktır"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Sözcüsü Modar Al Asaad, "ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail'e teslim etme kararı, Suriye’nin ruhuna ve kanunlarına aykırıdır." dedi.

Modar Al Asaad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Golan Tepeleri'ni işgal edilmiş bir "vatan toprağı" olarak gördüklerini belirten Asaad, işgalin kabul edilir hiçbir tarafının bulunmadığını ifade etti.

Asaad, ABD'nin dünyanın tepkisine rağmen kararlarından vazgeçmediğini belirterek, "Bu, Trump'ın İsrail'in iç siyasetine vermiş olduğu bir malzemedir. Tüm dünya buna karşı çıkıyor ama Trump dediğini yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kararı "skandal ve yeni çatışmaların habercisi" olarak değerlendiren Asaad, şöyle devam etti:

"ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail'e teslim etme kararı, Suriye’nin ruhuna ve kanunlarına aykırıdır. Bu sebeple Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Amerika'nın bu kararını açık bir şekilde reddetmektedir. Bu karar Orta Doğu'ya özellikle Suriye, İsrail ve diğer Arap ülkelerine hiçbir şekilde barış getirebilecek bir karar değildir. Bu açıdan Trump tarafından verilen bu karar, Suriye halkına yapılan bir haksızlıktır. Bu, Suriye halkı ve Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi tarafından reddedilmiş bir karardır."

- "Suriye halkı, bu toprakları korumak için mücadele edecektir"

Meclis üyesi ve Turki Aşireti lideri Abdullah Mezan Turki de Golan Tepeleri'nin Suriye toprağını olduğunu, tüm dünyanın bunu bildiğini vurguladı.

Trump'ın söz konusu kararını tanımadıklarını dile getiren Turki, "ABD'nin bu toprağı başka bir ülkeye ister İsrail olsun ister başka bir ülke olsun verme hakkı yoktur. Golan Suriye'ye aittir ve Suriye halkı hayatlarının sonuna kadar bu toprakları korumak için mücadele edecektir. Amerika'nın kararını kendilerine iade ediyoruz. Amerikalıların Suriye halkı adına konuşma veya topraklarını başkalarına verme hakları yoktur." ifadelerini kullandı.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
GDZ Elektrik Dağıtım, seçim hazırlıklarını tamamladıGDZ Elektrik Dağıtım, seçim hazırlıklarını tamamladı
Mimarisi bilgeliği simgeleyen Malezya Ulusal KütüphanesiMimarisi bilgeliği simgeleyen Malezya Ulusal Kütüphanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Golan Tepeleri israil Suriye Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

Korkutan görüntü! Onlarcası bir anda öldü

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.