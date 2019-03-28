"Golan Tepeleri kararı, Suriye halkına yapılan bir haksızlıktır"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Sözcüsü Modar Al Asaad, "ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail'e teslim etme kararı, Suriye’nin ruhuna ve kanunlarına aykırıdır." dedi.

Modar Al Asaad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Golan Tepeleri'ni işgal edilmiş bir "vatan toprağı" olarak gördüklerini belirten Asaad, işgalin kabul edilir hiçbir tarafının bulunmadığını ifade etti.

Asaad, ABD'nin dünyanın tepkisine rağmen kararlarından vazgeçmediğini belirterek, "Bu, Trump'ın İsrail'in iç siyasetine vermiş olduğu bir malzemedir. Tüm dünya buna karşı çıkıyor ama Trump dediğini yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kararı "skandal ve yeni çatışmaların habercisi" olarak değerlendiren Asaad, şöyle devam etti:

"ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail'e teslim etme kararı, Suriye’nin ruhuna ve kanunlarına aykırıdır. Bu sebeple Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Amerika'nın bu kararını açık bir şekilde reddetmektedir. Bu karar Orta Doğu'ya özellikle Suriye, İsrail ve diğer Arap ülkelerine hiçbir şekilde barış getirebilecek bir karar değildir. Bu açıdan Trump tarafından verilen bu karar, Suriye halkına yapılan bir haksızlıktır. Bu, Suriye halkı ve Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi tarafından reddedilmiş bir karardır."