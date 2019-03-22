"Golan Tepeleri konusundaki hadsizliğe fırsat vermeyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Elin oğlu dün gece yine tweet attı. Kimden bahsediyorum? Amerika'nın başındaki adamdan. 'Artık Golan Tepeleri'ni İsrail'e vermek için statüsünü tanımanın vakti geldi.' dedi. Dünya öyle bir adamın aklına estiği zaman attığı tweetlerle yönetilecek yer değildir. İkincisi Golan Tepeleri babanın malı değildir. Kimi kime veriyorsun." dedi.

Kurtulmuş, Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kütüphanesi açılışında yaptığı konuşmada, Sultanbeyli'nin en eski problemi olan mülkiyet sorununun çözümü için hükümetin büyük gayret gösterdiğini ve talepleri karşıladığını söyledi.

Sultanbeyli'nin bu hizmetlerin karşılığını 31 Mart'ta çok güçlü bir şekilde göstereceğine inandığını dile getiren Kurtulmuş, kütüphane açılışına koşa koşa geldiğini belirtti.

Kurtulmuş, bir ülkenin en büyük gücünün sadece topu, tüfeği, ekonomisi, fabrikaları olmadığına dikkati çekerek, "Bir ülkenin en büyük gücü, ülkeyi baştan sona imar edebilecek, kendisini ve Rabbini bilen gençleri yetiştirmektir. Sayın belediye başkanımızı kütüphane açılışı için tebrik ediyorum. Bu kütüphanenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.