Golan Tepeleri: Neden şimdi?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için "İsrail egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" demesinin üzerine Ortadoğu'dan ve uluslararası arenadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ortadoğu barışı ve İsrail'in Arap komşularıyla ihtilafları konularında dönem dönem gündeme gelen Golan Tepeleri bir süredir unutulmuştu. Trump'ın açıklaması üzerine bir kez daha dünya kamuoyunun dikkatinin çevrildiği bu bölgenin önemini ve kararın ne anlama gelebileceğini inceledik.

Golan Tepeleri neden tartışma konusu?

Resmi olarak Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepeleri, 1967'de İsrail ve Arap ülkelerini karşı karşıya getiren Altı Gün Savaşı'nda işgal edilmiş ve 1981 yılında da Tel Aviv tarafından ilhak edilmişti.

Tek taraflı bu ilhak uluslararası toplum tarafından tanınmazken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967 tarihli 242 numaralı kararı uyarınca İsrail bu bölgede halen işgalci konumda.

Suriye, İsrail'den sürekli olarak geri istediği Golan Tepeleri'ni 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı'nda ele geçirmeye çalışsa da bu girişimi başarılı olmadı. Bölge, 1974'te imzalanan ateşkesten bu yana görece sakin.