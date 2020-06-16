HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Golan Tepeleri 'Trump Tepeleri' mi oluyor?

Golan Tepeleri 'Trump Tepeleri' mi oluyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:22 | Son Güncelleme

İsrail, 53 yıldır işgal altında tuttuğu Suriye toprağı olan Golan tepelerinin adını "Trump tepeleri" olarak değiştiriyor. Golan tepelerinde inşa edilecek yerleşim birimine "Trump tepeleri" ismi verilecek. İsrail'in açıklaması Trump'ın doğum gününe denk getirildi.

Golan Tepeleri 'Trump Tepeleri' mi oluyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıması üzerine, böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasına göre, Golan tepeleri civarına Birleşmiş Milletler'in "aykırı" kararlarına rağmen bir yerleşim alanı inşa edilecek.

Bir başka ifadeyle, İsrail'in fiili işgali altında bulunan bölge uluslararası hukuka aykırı şekilde "konut inşasına ve planlı yerleşime" açılacak.

Boyutları ve büyüklüğü henüz belirtilmeyen bu yerleşim birimine "Ramat Trump" yani; "Trump tepeleri" adı verilecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konuda pratik adımların atılmaya başlandığını duyurdu. Açıklama ayrıca, Trump'ın doğum gününe denk geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Kore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntüleri yayınlandıKore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntüleri yayınlandı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bakan Varank duyurdu

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bakan Varank duyurdu

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
65 yaşında bir kadın, evlat edindiği gençle evlendi!

65 yaşında bir kadın, evlat edindiği gençle evlendi!

'Bir ilk' olarak az önce duyurdular! Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar ’in babası koronadan öldü

ABD’de Ilhan Omar ’in babası koronadan öldü

Kore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntüleri yayınlandı

Kore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntüleri yayınlandı

Konaşenkov: Rus-Türk ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi

Rus-Türk ortak devriyesine bombalı saldırı

Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi

Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.