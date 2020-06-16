Golan Tepeleri 'Trump Tepeleri' mi oluyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıması üzerine, böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasına göre, Golan tepeleri civarına Birleşmiş Milletler'in "aykırı" kararlarına rağmen bir yerleşim alanı inşa edilecek.

Bir başka ifadeyle, İsrail'in fiili işgali altında bulunan bölge uluslararası hukuka aykırı şekilde "konut inşasına ve planlı yerleşime" açılacak.

Boyutları ve büyüklüğü henüz belirtilmeyen bu yerleşim birimine "Ramat Trump" yani; "Trump tepeleri" adı verilecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konuda pratik adımların atılmaya başlandığını duyurdu. Açıklama ayrıca, Trump'ın doğum gününe denk geldi.

