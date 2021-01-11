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Gölbaşı ilçesi baştan aşağı temizleniyor

11.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Gölbaşı ilçesi baştan aşağı temizleniyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde belediye temizlik görevlileri ilçeyi baştan aşağı pırıl pırıl yapmaya devam ediyor.Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde belediye temizlik görevlileri ilçeyi baştan aşağı pırıl pırıl yapmaya devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Gölbaşı ilçesinde de belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat vererek hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanlığı, "Korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemiz genelinde hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında da belediye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk ve 1 Nisan Bulvarı üzerinde yol ve kaldırım temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerleri ve toplu taşıma duraklarının dezenfekte edilmesi, park ve bahçelerde de temizlik çalışmalarımız belirlenen program dahilinde yapılıyor” diye konuştu.

Gölbaşı ilçesi baştan aşağı temizleniyor

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