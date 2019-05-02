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Gölbaşılı ressam anısına fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz aylarda vefat eden Ressam Mehmet Halis Bozkurt anısına fidan dikildi.Bahçelievler Mahallesi’ndeki fidan dikim etkinliğine katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilk icraatlarının Gölbaşı’nda yeşil bir alan oluşmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Daha önce imar planı uygulamasında bulunduğumuz alan park alanı olarak tanımlanmıştır.

Gölbaşılı ressam anısına fidan dikildi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz aylarda vefat eden Ressam Mehmet Halis Bozkurt anısına fidan dikildi.
Bahçelievler Mahallesi’ndeki fidan dikim etkinliğine katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilk icraatlarının Gölbaşı’nda yeşil bir alan oluşmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Daha önce imar planı uygulamasında bulunduğumuz alan park alanı olarak tanımlanmıştır. Bu alanı biz dolgu yaparak yeşil alan yapma kararı aldık. Bu aldığımız kararla ilgili olarak da Gölbaşı’nda bulunan sanatkârımız rahmetli abimiz Mehmet Halis Bozkurt adına yeşil bir alan yapmaya karar verdik. Park Bahçeler Müdürlüğümüz ile beraber karar aldık. Mahalle muhtarlarımız, Gölbaşı’nın kanaat önderleri ve öğrencilerimizle beraber bu alanı yeşil bir alan haline getirmek için karar verdik. Hem rahmetli Halis Bozkurt hem de Gölbaşı’nın gelecek nesillere yeşil bir alan bırakmak için mücadele ettik” ifadelerini kullandı.
Ressam Mehmet Halis Bozkurt anısına fidan dikim etkinliğine Başkan Şimşek’in yanı sıra, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Gölbaşılı ressam anısına fidan dikildi

Gölbaşılı ressam anısına fidan dikildi

Gölbaşılı ressam anısına fidan dikildi

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