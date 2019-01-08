Gölbaşı’nda 7 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Akçabel, Aktoprak, Meydan, Hamzalar, Çataltepe-Miçolar mezrası, Hacılar ve Yaylacık köyleri ile ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yüksek rakımlı köylerde yarım metreyi aştığı, ekiplerin yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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