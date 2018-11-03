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Gölbaşı'nda ağaçtan düşen çoban öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ağaçtan düşen çoban Durmuş Nuhuz (58), öldü.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ağaçtan düşen çoban Durmuş Nuhuz (58), öldü.
Olay, Çetintepe Barajı, Altınlı Köprü yakınlarında meydana geldi. Çobanlık yapan Durmuş Nuhuz, keçileri için dal kesmeye çıktığı ağaçtan, dengesini kaybedip düştü. Bölgedeki diğer çobanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, Nuhuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Durmuş Nuhuz’un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

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