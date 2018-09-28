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Gölbaşı'nda aranan 6 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis tarafından yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı bulunduğu belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis tarafından yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı bulunduğu belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.
Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'taksirle ölüme neden olma' ve 'yağma' suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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