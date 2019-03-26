AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Kısa süre içerisinde Gölbaşı'nda çamur temizleme işi bitecek, büyük bir çoğunluğu bitirdik." dedi.

Özhaseki, MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhur İttifakı'na değinen Özhaseki, "Bizim derdimiz 3-5 belediye fazladan bizde olsun derdi değil, bir pazarlık da değil. Bizim derdimiz Doğu'da ve Güneydoğu'da özellikle PKK'ya sempatik bakan tipler iş başına gelmesin, Kandil'den emir alan adamlar gelmesin ve bu taraflarda da üstü biraz örtülmüş çaktırmadan nihayetinde FETÖ'nün de sözcülüğünü yapacak adamlar iş başına gelmesinler istedik. Onlar gizlenmeyi iyi bilirler, riyakarlığı iyi bilirler, çünkü biliyoruz biz." diye konuştu.

Özhaseki, 21 yılllık belediye başkanlığının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yaptığını hatırlatarak, Ankara'yı farklı alanlarda büyütmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

Gölbaşı'na yapılması planlanan millet bahçeleri ve Mogan Gölü temizleme çalışmalarının önemine değinen Özhaseki, "Bakanlığımın ilk günlerinde 70 milyonluk ihaleyi yapıp, gölün temizliğine ben başladım. Şimdi oradaki ödenek bitti devamı geliyor. Allah izin verirse kısa süre içerisinde Gölbaşı'nda çamur temizleme işi bitecek, büyük bir çoğunluğu bitirdik." ifadelerini kullandı.