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Gölbaşı’nda jandarmanın durdurduğu araçta ruhsatsız silah çıktı

17.11.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Gölbaşı’nda jandarmanın durdurduğu araçta ruhsatsız silah çıktı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç/suçluluğun önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı Oğulbey Yol Kontrol ve Denetleme/ Denetim Noktasında 16 Kasım 2020 tarihinde jandarma tarafından şüphe üzerine M.K.A.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç/suçluluğun önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı Oğulbey Yol Kontrol ve Denetleme/ Denetim Noktasında 16 Kasım 2020 tarihinde jandarma tarafından şüphe üzerine M.K.A. adlı şahsın kullandığı araç durduruldu. Jandarma ekipleri araç ve şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, aracın torpido bölümüne gizlenmiş halde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 21 adet 9 mm fişek ele geçirildi.
Ruhsatsız tabanca ve mermilere el konulurken, M.K.A. adlı şüpheli gözaltına alınarak hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemlere başlatıldı.

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