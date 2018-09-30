Gölbaşı'nda kaza: Anne ile kızı öldü; baba ve oğlu ağır yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba ile oğlu ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 20’nci kilometresinde, Haydarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı’na giden Mustafa Atalay yönetimindeki 46 PD 027 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücünün eşi Leyla Atalay (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Atalay ile çocukları Burak Can (10) ile Elif Beyza (11) ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elif Beyza Atalay da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Anne ile kızının cenazeleri otopsi için morga konuldu. Tedavisi süren baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
FOTOGRAFLI
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum