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Gölbaşı'nda kaza: Anne ile kızı öldü; baba ve oğlu ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba ile oğlu ise yaralandı.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba ile oğlu ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 20’nci kilometresinde, Haydarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı’na giden Mustafa Atalay yönetimindeki 46 PD 027 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücünün eşi Leyla Atalay (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Atalay ile çocukları Burak Can (10) ile Elif Beyza (11) ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elif Beyza Atalay da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ile kızının cenazeleri otopsi için morga konuldu. Tedavisi süren baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Gölbaşı'nda kaza: Anne ile kızı öldü; baba ve oğlu ağır yaralıGölbaşı'nda kaza: Anne ile kızı öldü; baba ve oğlu ağır yaralı
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