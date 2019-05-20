Gölbaşı'nda meşaleli 19 Mayıs yürüyüşü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşe CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender yıldırım ve vatandaşlar katıldı.CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından gece saatlerinde düzenlenen meşaleli yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. CHP İlçe binası önünde başlayan meşaleli yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Meydanı?nda CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler? in yaptığı kutlama konuşmasından ardından sona erdi.

Konuşmalardan sonra vatandaşlar tarafından meydanda halaylar çekildi.

