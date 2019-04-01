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Gölbaşı'nda, MHP'li Ramazan Şimşek başkan oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 03:24 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde belediye başkanlığına, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın MHP'li adayı Ramazan Şimşek (51) seçildi.

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde belediye başkanlığına, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın MHP'li adayı Ramazan Şimşek (51) seçildi.

Gölbaşı'nda, 'cumhur ittifakı'nca desteklenen MHP'li Ramazan Şimşek, mevcut belediye başkanı AK Parti'li Fatih Duruay'ın yerine aday gösterildi. Evli ve 1 çocuk babası muhasebeci Ramazan Şimşek, kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede en fazla oyu alarak, yeni başkan oldu.

RAMAZAN ŞİMŞEK KİMDİR?

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Ramazan Şimşek, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Şimşek, 2005 yılında siyasete atıldı ve 2005- 2008 yıllarında AK Parti Gölbaşı İlçe Sekreterliği görevini yürüttü. AK Parti İlçe Başkanlığı'nda 2008- 2011 yıllarında görev yapan Şimşek, 2014'te partiden istifa edip, MHP'ye üye oldu. Ramazan Şimşek, 30 Mart 2014 yerel seçiminde, MHP'den Gölbaşı Belediye Meclis üyesi seçildi.

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