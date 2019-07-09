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Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 17:33 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü

Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Gölbaşı Belediyesi itfaiye ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, okul ve camiye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, olay yerinde yangınla ilgili bilgi aldı.

Şimşek, "Biz Gölbaşı Belediyesi olarak ihbarı alır almaz bütün ekiplerimizle yangın alanına gelerek müdahalede bulunduk. Hepimize geçmiş olsun, 20 dönümlük ormanlık alan yandı ama biz bunu telafi edeceğiz. Park Bahçeler müdürlüğümüzle görüştük. Bölgeyi en kıza zamanda eski haline getireceğiz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz.” dedi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

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Ankara Gölbaşı ormanlık alan yangın

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