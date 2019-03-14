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Gölbaşı'nda 'Sevgi Çiçeği'ne tescil belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan 'Sevgi Çiçeği' için coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Gölbaşı'nda 'Sevgi Çiçeği'ne tescil belgesi

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan 'Sevgi Çiçeği' için coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Gölbaşı'nda belediye tarafından özel alanda koruma altına alınan 'Sevgi Çiçeği'ne coğrafi işaret tescil belgesi alınması için yapılan başvuru onaylandı. Belge takdim törenine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Türk Patent Kurumu Başkanı Habib Aslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Zekai Efeoğlu, Türk Marka ve Patent Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe,Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve birim müdürleri katıldı.
'ARTIK GÖLBAŞI'NIN TESCİLLİ BİR ÇİÇEGİ VAR'
Belediye Başkanı Fatih Duruay, törendeki konuşmasında, 'Sevgi Çiçeği'nin markalaşmasına yönelik belediye olarak gerekli çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Artık Gölbaşı'nın tescilli bir çiçeğinin bulunduğunu kaydeden Duruay, "Gölbaşı bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. 'Sevgi Çiçeği'miz artık tescillenmiş durumda. Türkiye'de ilk defa bir bitki tescil aldı. Gölbaşı'nın artık bir markası var. 'Sevgi Çiçeği'miz kaybolmak üzere olan bir bitkiydi. Gölbaşı'ndan başka yerde yetişmeyen endemik bir bitkidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koruma alanı oluşturdu. Gölbaşı Belediyesi olarak 3 bin metrekarelik alanda da tohumları yetiştirmeye başladık. 'Sevgi Çiçeği' işlenerek bundan sonra satılabilecek ürünler de ortaya çıkacak. 'Sevgi Çiçeği'nin marka olduğunu tüm Türkiye ve Ankara da öğrenmiş olacak" dedi.
'ANKARA, TÜRKİYE SIRALAMASINDA ÖN PLANDA'
Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Aslan ise konuşmasında yöresel ve yerel ürünlerin desteğinden sorumlu olduklarını belirtti. Türkiye'de şu anda 408 coğrafi işaretin bulunduğunu kaydeden Aslan, şunları söyledi:
"402 tane de işlemleri devam eden coğrafi işaretlerimiz var. Gölbaşı ilçemizin ilk coğrafi işareti olan 'Sevgi Çiçeği'nin ilk belgesini vereceğiz. Gölbaşı'nda aslından bundan daha fazlası var ve bununla ilgili hazırlıkların olduğunu da biliyorum. Ankara'da 12 tane tescil ve işlemleri devam eden 3 tane de ürün var. O yüzden de Ankara, Türkiye sıralamasında ön sıralarında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Sevgi Çiçeği'nden bahsetmesi de tanıtımı açısından ciddi önemlidir."
Konuşmaların ardından 'Gölbaşı Sevgi Çiçeği' coğrafi işaret tescil belgesi Belediye Başkanı Fatih Duruay'a takdim edildi.

FOTOĞRAFLI

Gölbaşı'nda 'Sevgi Çiçeği'ne tescil belgesiGölbaşı'nda 'Sevgi Çiçeği'ne tescil belgesiGölbaşı'nda 'Sevgi Çiçeği'ne tescil belgesi

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