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Gölbaşı'nda yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis etkili oluyor.

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis etkili oluyor. Gölbaşı'nda sabah başlayan sis, gün içerisinde etkisini artırarak devam etti. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler trafikte hızlarını düşürerek ve farlarını yakarak ilerleyebildi.

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