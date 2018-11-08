Gölbaşı'nda yoğun sis

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis etkili oluyor. Gölbaşı'nda sabah başlayan sis, gün içerisinde etkisini artırarak devam etti. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler trafikte hızlarını düşürerek ve farlarını yakarak ilerleyebildi.



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