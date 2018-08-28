Gölbaşı'ndaki şarbon vakası

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki şarbon vakasına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

Oral, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gölbaşı'nda bir çiftlikte bulunan Et ve Süt Kurumuna ait büyükbaşların bir kısmının telef olduğunu ve çiftliğin şarbon nedeniyle karantinaya alındığını aktardı.

Ciddi bir halk sağlığı tehlikesi bulunmasına rağmen konuya ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmadığını savunan Oral, ayrıntılı açıklama yapılmasını istedi.

Ankara için bir sağlık krizinin kapıda olduğunu iddia eden Oral, "Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, varsa ihmaller ve bunların müsebbipleri hakkında soruşturma başlatmalıdır. Bütün Ankaralıları ve kamuoyunu bu vahim hadiseyi takip etmeye davet ediyorum. Bizler meselenin takipçisiyiz." dedi.

