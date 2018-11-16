HABER

Gölcük Kaymakamı Altıntaş, 'Dombra' eşliğinde aday adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 17:58 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi kaymakamı Mustafa Altıntaş, yerel seçimler için görevinden istifa ederek Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi için AK Parti'den belediye başkanı aday adayı oldu.

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi kaymakamı Mustafa Altıntaş, yerel seçimler için görevinden istifa ederek Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi için AK Parti'den belediye başkanı aday adayı oldu. Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Altıntaş'ın başvurusu sırasında 'Dombra' adlı şarkıyı seslendirdi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 yıldır sürdürdüğü kaymakamlık görevinden istifa eden Mustafa Altıntaş, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinden belediye başkanı aday adayı oldu. Aday adaylığı işlemleri için AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı'na gelen Altıntaş, Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği 'Dombra' isimli şarkı eşliğinde başvurusunu tamamladı. Başvuru sonrası açıklamada bulunan Mustafa Altıntaş, "Adil, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve tarafsız, herkesi kucaklayan bir yönetimle hizmet yapmayı planlıyorum. Sosyal belediyeciliği ve kültürel belediyeciliği halkımızın taleplerini gözeterek uygulayacağız. Ulaşım en önemli problemimizdir. Bu sıkıntıyı azaltarak çözüm yolları bulmak için beraber çalışacağız. Projelerimizi ileride detaylandırarak uygulamaya koyacağız. Hayırlı olsun" dedi. MUSTAFA ALTINTAŞ KİMDİR? 1954 yılında Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Altıntaş, ilkokulu Şekerköy İlkokulu'nda, ortaokulu Haymana'da okumuş, Ankara Öğretmen Okulu yatılı sınavını kazanarak lise öğrenimini tamamladıktan sonra, siyasal bilgiler fakültesine girerek 1979 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Çorum'a kaymakam adayı olarak atanmıştır. 1982 yılında da Sinop'un Erfelek ilçesine kaymakam olmuştur. Daha sonra sırasıyla 1985'te Şanlıurfa Bozova'da kaymakam, 1987'de Ağrı'da vali yardımcılığı yapmış ve 1989 yılında Bakanlıkça ABD'nin Texas eyaletine 1 yıllığına mesleki bilgi ve dil eğitimi için gönderilmiştir. Eğitiminden sonra Ürgüp, Silifke, Kırıkhan ve Altındağ'da kaymakamlık, İstanbul'da vali yardımcılığı, Karatay Kaymakamlığı, Gemlik Kaymakamlığı ve Bursa Vali Yardımcısı olarak görev yapmış, 01.12.2016 tarih ve 29905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Gölcük Kaymakamlığı'na atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Altıntaş, İngilizce bilmektedir.

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Gölcük Kaymakamı Altıntaş, 'Dombra' eşliğinde aday adayı olduGölcük Kaymakamı Altıntaş, 'Dombra' eşliğinde aday adayı oldu
Bakan Selçuk: İleri hedeflere ihtiyacımız var (2)Bakan Selçuk: İleri hedeflere ihtiyacımız var (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

Muharrem İnce'den 'adaylık' açıklaması

Muharrem İnce'den 'adaylık' açıklaması

Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.