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Gölcük Tabiat Parkı ara tatil nedeniyle doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Bolu’da öğrenciler için verilen ara tatili değerlendirmek isteyen binlerce kişi, Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti.Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil nedeniyle hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen binlerce ziyaretçinin akınına uğradı.

Bolu’da öğrenciler için verilen ara tatili değerlendirmek isteyen binlerce kişi, Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti.
Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil nedeniyle hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen binlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Çocuklarıyla birlikte tabiat parkına gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçi sayısının kapasitenin üzerinde olması nedeniyle zaman zaman park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Doluluk nedeniyle tabiat parkı içerisine giremeyen vatandaşlar, araçlarını park dışarısına bırakmak zorunda kaldı.
Çocuklarıyla birlikte ara tatili Gölcük Tabiat Parkı’nda değerlendiren Arzu Tüzüner, “Gölcük’e ikinci gelişimiz. Herhalde Türkiye’nin en iyi korunmuş göllerinden bir tanesi. Oldukça temiz. Çok yapılaşmanın olmadığı, güzel tabiat parklarından bir tanesi. Ara tatil için geldik. Kısa bir kaçamak yaptık” dedi.
Tatilini en iyi şekilde değerlendirmek istediğini ifade eden ilkokul öğrencisi Ateş Tüzüner ise, “Ara tatil için geldik. Okullar uzun zamandır tatil olmuyordu. Bizim için çok iyi oldu. Gölün manzarasını izliyoruz. Çok güzel” şeklinde konuştu.
Sınav stresi yaşadıklarını söyleyen Aslan Tüzüner de, “Burası çok güzel. 5’inci sınıfa yeni girdiğimiz için sınavlardan dolayı çok stresleniyoruz. Ama bu güzel göl manzarasında yemek yeyip böyle bir yerde olmak çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

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