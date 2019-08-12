Gölcük Tabiat Parkı'na bayramda ziyaretçi akını

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'daki doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Kente yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim doğal güzelliğiyle ilgi çeken Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin akınına uğradı. Başta İstanbul ve Ankara gibi kente yakın iller olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden gelen ziyaretçiler, Gölcük Tabiat Parkı'nda uzun süre vakit geçirdi. Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, golf araçlarıyla tur attı. Tabiat parkındaki yoğunluğun, bayram tatilinin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

