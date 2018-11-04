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Gölcük Tabiat Parkı'na yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

Hafta sonu tatilcilerinin gözde mekanı Gölcük Tabiat Parkı oldu

Sonbaharın doyumsuz güzelliğinin sergilendiği Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve "tabiatın kalbi" olarak bilinen Bolu, hafta sonunda günübirlik ve konaklamak için gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve sonbaharda renk cümbüşü yaşanan Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Tatilciler tabiat parkının girişinde araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle otoparkta yer bulamayan bazı tatilciler, araçlarını Bolu Seben karayolu güzergahında yol kenarına park etti.

Tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek, piknik alanlarında piknik yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Gölcük Tabiat Parkı istanbul

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