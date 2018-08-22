Gölcük Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, bayramın 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Bolu merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları içindeki Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Bayramın 1 ve 2'nci gününde tabiat parkına 3 bine yakın araç giriş yaptı. Bayramın 2'nci günü havanın da güzel olmasını fırsat bilen tatilciler, tabiat parkına akın etti. Gölcük girişindeki otoparklar tamamen doldu. Arap turistler de Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilciler, göl çevresinde ayrılan alanda mangallarını yakıp kurban etlerini pişirdi. Güzel manzara eşliğinde piknik yapan tatilcilerden göl çevresinde tur atıp fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar göl çevresinde bisiklete binip golf arabalarıyla tur atarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
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