Gölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evler ihaleyle satılacak

Bolu’da Gölcük Tabiat Parkı’nda 7 milyon liraya yapılan ancak projesi iptal edildiği için atıl durumda kalan 25 bungalov ev, ihaleyle satılarak yerlerinden sökülecek.

Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı’na, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi için 19 Aralık 2017 tarihinde Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda ihale yapıldı. Yapılan ihale daha sonra Bolu Belediyesi Encümeni tarafından iptal edilerek, projenin belediye tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın ardından projenin içerisinde bulunan 25 adet bungalov evin, gölden 500 metre uzaklıkta belirlenen bir alanda yapımına başlandı.

Gölcük Platformu dava açtı

Projenin açıklanmasının ardından Bolu’da oluşturulan Gölcük Platformu konuyu yargıya taşıdı. Projenin, Gölcük Tabiat Parkı’nın doğal yapısını bozacağı gerekçesiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığına açılan davada, Gölcük Platformu bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Raporun hazırlanmasının ardından Bolu İdare Mahkemesi’nde görülen davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kararda, “25 adet kır evi yapımı ve alanın çitle çevrilmesini öngören kısımları ile Kontrollü Kullanım Bölgesi olarak belirlenen alan içerisinde ana giriş kontrol noktasının yaklaşık 100 metre güneybatısında ve mevcut kır lokantasının batı bitişiğinde idare ve konukevi yapımı kısımları yönünden dava konusu planın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.