Gölcük'te korkunç olay! Kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti

Olay, Gölcük Düzağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Kemal Cicim, kendisini yol kenarındaki ağaca astı. Cicim’in ağaçta asılı olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekibi, Kemal Cicim’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgede olay yeri incelemesi yaptı. Ekiplerin çalışmalarının tamamlamasının ardından Kemal Cicim’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

