Gölcük ve Abant'a akın ettiler! Araba park edecek yer kalmadı

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Tabiat parkında bulunan otoparklar doldu. Tatilciler, araçlarını ormanlık alanlara park etti. Ormanlık alanlar da dolunca parka araç girişi için izin verilmedi. Gölcük'ün girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarken, görevliler ise hoparlör ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Bazı kişiler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederken, çok sayıda ziyaretçinin ise maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

ABANT DA DOLDU

Bolu'nun bir diğer doğa harikası Abant Tabiat Parkı da özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Abant Tabiat Parkı girişi ve göl çevresi araçlarla doldu. Yolda trafikte aksamalar yaşandı ve piknik yapacak yer kalmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, "Abant Gölü Tabiat Parkımız şu an itibariyle aşırı yoğunlukla beraber tam doluluğa ulaşmıştır. Ziyaretçilerimizin mağdur olmamaları için diğer alanları tercih etmelerini öneriyoruz." şeklinde uyarı yazısı paylaşıldı. Abant'a gelen ziyaretçiler, başka alanlara gönderildi.

