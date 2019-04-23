Gölcük'te 23 Nisan yoğunluğu

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Günübirlik tatil için tabiat parkına çocuklarıyla gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, bisiklete binerek ve piknik yaparak vakit geçirdi.

