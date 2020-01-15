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  4. Gölcük'te buz tutan gölün üzerinde tehlikeli yürüyüş

Gölcük'te buz tutan gölün üzerinde tehlikeli yürüyüş

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Gölcük'te buz tutan gölün üzerinde tehlikeli yürüyüş

Gölcük Tabiat Parkı'na gelen bazı tatilciler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen buz tutan gölün üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi, yürüyüş yaptı.

Günübirlik tatil için doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak eğlendi.

Bazı tatilciler ise yüzeyi buz tutan gölün üzerine çıkarak yürüdü, koşarak gölün karşısına geçti. Bazıları ise gölün üzerinde arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.

Bu arada, vatandaşlar, buz tutan gölün üzerine çıkmanın tehlikeli ve yasak olduğu konusunda göl çevresine asılan tabelalarla ve görevlilerce uyarılıyor.

İstanbul'dan ailesiyle gelen Resul Okutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ne kadar da tehlikeli yazsanız bu manzara devam edecek. Anladığım kadarıyla gelen bir kere göle ayak basmak istiyor." dedi.

Hatay ve Kayseri'den gelen tatilciler Tuğçegül Topcu ile Sena ve Sehra Akın da tabiat parkının çok güzel olduğunu söyledi.

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